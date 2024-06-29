Грозный, 29 июня, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал 29 июня заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о террористах-исламистах.

Chechnya. gov.ru Рамзан Кадыров

Ранее Бастрыкин на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге напомнил, что теракты в Махачкале и Дербенте, а также захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону совершили исламисты.

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным», — написал глава Чечни в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты, а также выразил надежду, что ислам не будут сравнивать с террором.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня на Международном молодёжном юридическом форуме в Санкт-Петербурге подняли вопрос о том, возможно ли запретить в России ношение религиозной одежды, закрывающей лицо. Глава СК выступил за запрет ношение никабов в России. Он отметил, что раз в Россию идёт поток мигрантов, нужно регулировать их поведение, в том числе через принятие новых законов.

Днём 23 июня вооружённые боевики совершили нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По данным минздрава Дагестана, погиб 21 человек, включая настоятеля храма отца Николая Котельникова. В Следственном комитете 24 июня сообщили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности пятерых ликвидированных террористов.

Утром 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватить в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Трое из них в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Позднее ФСИН сообщила о ликвидации боевиков. Никто из заложников не пострадал.