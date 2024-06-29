Севастополь, 29 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Количество пострадавших мирных жителей от атаки ВСУ на Севастополь утром 29 июня увеличилось до четырёх человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

«В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя», — написал губернатор.

По его словам, у них лёгкие осколочные ранения. Всех пострадавших доставили в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой.

Развожаев добавил, что в результате обстрела получили повреждения три частных жилых дома, в трёх многоквартирных домах повыбивало стёкла. Также получили повреждения семь машин и один мотоцикл.

В результате ракетной атаки произошёл обрыв двух воздушных линий электропередачи в Балаклаве, из-за чего в домах на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительной пропало электричество. По информации главы региона, энергетики провели необходимые работы, электроснабжение восстановили.

Как сообщало ИА Регнум, Развожаев утром 29 июня проинформировал о воздушной тревоге, объявленной в Севастополе. Затем он сообщил о работе сил ПВО. По данным губернатора, над Чёрным морем и в районе Балаклавы сбили две воздушные цели.

Позднее появилась информация, что в результате обстрела ВСУ в Севастополе пострадали трое мирных жителей. Поступили несколько сообщений об упавших осколках ракеты. Один обнаружили на улице Новикова, на Выгонной осколки пробили крышу дома и потолок, выбили стёкла в частном доме, заявил Развозжаев. На улице Жукова от упавших осколков пострадало несколько домов.