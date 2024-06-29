Москва, 29 июня, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, экстренно госпитализированного немногим более недели назад, перевели из реанимации в отдельную палату больницы в Красногорске. Об этом сообщил его друг, российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов.

Edgar Breshchanov/Global Look Press Отара Кушанашвили

«Отар Кушанашвили переведён сегодня (28 июня. ― Прим. ред.) из реанимации в отдельную палату. Ещё пять дней он проведёт в красногорской больнице, где ему сделали две операции», — написал Полупанов в социальной сети «ВКонтакте».

Также, по его словам, Кушанашвили предстоит ещё одна операция, однако её будут делать в другой больнице. Полупанов подчеркнул, что в тот злополучный день, когда Кушанашвили удалось уговорить посетить больницу, он мог погибнуть через несколько часов.

Сегодня, 29 июня, телеведущий написал первое сообщение после госпитализации.

«Вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку планета Земля, две клинические смерти, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой», ― привёл текст сообщения телеведущего Полупанов.

Обозреватель при этом пояснил, что его друг склонен преувеличивать цифры, напомнив, что его госпитализировали не четыре недели назад, а 20 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске после того, как он приехал сдавать анализы. Телеведущий Антон Шестак уточнил, что Кушанашвили поместили в реанимацию из-за тяжёлого состояния, вызванного острой непроходимостью кишечника.

20 июня стало известно, что у телеведущего обнаружили раковую опухоль. Врачи решили проводить операцию.

На следующий день Полупанов сообщил, что Кушанашвили находится в стабильном состоянии после хирургического вмешательства. По его словам, ситуация была опасной, телеведущего нужно было спасать. Подключились самые опытные врачи, а многие артисты предложили финансовую помощь.

В ноябре Кушанашвили неожиданно стало плохо в одном из ресторанов в центре Москвы. Он пожаловался на боли в груди. На скорой телеведущего увезли в Боткинскую больницу, он был в сознании и разговаривал с медиками. Там его состояние стабилизировали. Позже продюсер Виктор Ладненко заявил, что у Кушанашвили в последнее время было много работы и «просто не выдержало сердце».