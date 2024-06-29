Бад-Хомбург, Германия, 29 июня, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Диана Шнайдер 29 июня победила в финальном матче травяного турнира Женской теннисной ассоциации WTA-500 хорватку Донну Векич. Соревнования прошли в Бад-Хомбурге в Германии.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Диана Шнайдер

Россиянка победила во всех сетах, игра завершились со счётом 6:3, 2:6, 6:3. Состязание продолжалось 2 часа 12 минут. К началу участия в турнире у 20-летней Шнайдер было 47-е место в рейтинге WTA, Векич находится на 49-й позиции. Обе спортсменки выступали без посева.

Турнир в Бад-Хомбурге проходил с 23 по 29 июня. Призовой фонд соревнований — более €802 тыс.

Шнайдер третий раз вышла в финал турнира категории WTA-500, но победила впервые. На турнирах Большого шлема ей не удавалось пройти дальше второго круга.

Это второй трофей Шнайдер в сезоне. 4 февраля она, будучи 108-й ракеткой мира, победила на турнире категории WTA-250 в Таиланде. В финале ей противостояла китаянка Чжу Линь. Россиянка победила в двух из трёх сетах. Это была её первая победа в турнирах категории WTA.