Москва, 29 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил 29 июня Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«По предварительным данным — прилёт «Искандера», — уточнил он.

Рогов пообещал сообщить подробности позже. Минобороны России пока не заявляло об ударе по Запорожью.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 29 июня также сообщили о взрыве, прогремевшем в Харькове после объявления воздушной тревоги. Подробностей происшествия не сообщили.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 28 июня сообщил, что российские войска нанесли удар по району в Николаевской области, откуда ВСУ регулярно запускали ракеты по Херсонской области и Крыму. По информации местных жителей, после этого они слышали взрывы на складах, где хранили боекомплект для американской РСЗО HIMARS.

Минобороны России 29 июня заявило, что операторы российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили на территории Одесской области ЗРК С-300ПС ВСУ. Попадание по цели подтвердили с помощью средств объективного контроля.