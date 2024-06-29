Бангкок, 29 июня, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В Таиланде полиция задержала россиянина по подозрению в распространении наркотиков, сообщила 29 июня газета Bangkok Post.

Adirach Toumlamoon/Global Look Press

«Полиция обыскала комнату россиянина и обнаружила множество видов наркотиков», — сообщило Управление по контролю за наркотиками.

Имя подозреваемого не сообщали. В его комнате полицейский обнаружили 840 граммов наркотических веществ.

По данным полиции, задержанный отвечал за распространение наркотиков, отправленных из-за границы. Таможенники обнаружили посылку, отправленную из Польши, которая содержала капсулы, наполненные светло-коричневым порошком. Экспертиза установила, что обнаруженное вещество — мефедрон.

Россиянина задержали, когда он пришёл забирать посылку. Подозреваемый рассказал полицейским, что получал оплату в цифровых валютах.

Как сообщало 14 мая ИА Регнум, в Индонезии россиянину и двум гражданам Украины грозит смертная казнь за производство в подпольной лаборатории и распространение наркотиков. Местная полиция обнаружила лабораторию по производству наркотических средств в подвале одной из вилл на Бали. Стоимость изъятых наркотических веществ оценили в $680 тыс.

В сентябре 2023 года в Перу полиция задержала россиянина по подозрению в торговле наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанного оружие и три килограмма лёгких наркотиков.