* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Осло, 29 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Любна Яффери на съёмках ток-шоу Skeiv Preik в Осло оголила грудь, назвав это вкладом в защиту ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), сообщило Норвежская государственная телерадиокомпания NRK.

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Во время недельных мероприятий по популяризации нетрадиционных отношений министра признали покровителем гомосексуалистов. Она заявила, что это большая честь для неё, и в знак благодарности задрала одежду перед публикой. Толпа поприветствовала жест аплодисментами.

«Как министр культуры и равенства, а теперь и высокий покровитель квиров, я обеспокоена тем, чтобы квиры чувствовали себя в безопасности и свободно. Это был небольшой вклад», — объяснила Яффери свой поступок.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре назвал нормальным поступок главы министерства, назвав её свободным и замечательным человеком.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России в марте внёс движение ЛГБТ в реестр запрещённых в стране экстремистских организаций. В ноябре 2023 года Верховный суд признал экстремистской деятельность этого движения и запретил его на территории России.

Президент Владимир Путин в апреле 2024 года заявил, что Россия вынуждена защищать свои традиционные ценности, культуру и историю. Это очень сложная работа, учитывая информационный поток, который идёт, но она очень важная, подчеркнул он.