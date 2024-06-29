Киев, 29 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Мужчина взорвал гранату в одном из дворов в Киеве, в результате чего получили повреждения 11 автомобилей. Об этом 29 июня сообщила на сайте киевская полиция.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали бросившего гранату. В ходе обыска в его квартире правоохранители нашли ещё пять гранат и порядка 40 патронов различного калибра.

По информации издания «Страна. ua», гранату на улице Милославской в Киеве в ночь на 29 июня взорвал пьяный боец нацгвардии Украины. Мужчине за его противоправные действия грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в логистическом центре порта Одессы для приёма грузовых автомобилей «Евротерминал» взорвалась граната М-67 производства США. В результате взрыва получил ранения охранник терминала, который, по предварительной информации, и принёс на работу гранату.

В городе Бровары на Украине 12 мая мужчина взорвал гранату на бульваре Независимости. В результате этого пострадали два человека, включая сотрудника полиции. По информации местных СМИ, бросивший гранату страдает посттравматическим стрессовым расстройством и сделал это, когда якобы убегал от полицейского.