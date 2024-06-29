Екатеринбург, 29 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Росавиация начала расследование инцидента с выкатыванием самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга, сообщил 29 июня представитель ведомства Артём Кореняко.

Пресс-служба «Уральских авиалиний»

«Произошедшее событие классифицировано Росавиацией, предварительно, как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием займутся специалисты Уральского МТУ Росавиации», — заявил Кореняко.

Он отметил, что в рамках расследования предстоит установить причины инцидента и принять меры по их предотвращению в будущем.

Представителя Росавиации добавил, что на время инцидента аэропорт Кольцово временно приостанавливал приём воздушных судов. На запасные аэродромы направили три борта. С 12:00 мск аэропорт начал работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня пассажирский самолёт, прибывший из Тобольска в аэропорт Кольцово, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). На борту находились 49 человек, из них трое — члены экипажа и 46 — пассажиры. По предварительной информации Росавиации, никто не пострадал, самолёт повреждений не получил. Пассажиров оперативно доставили в здание аэровокзала и выдали багаж.

28 июня пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Тюмень, совершил незапланированную посадку в Челябинске. Причиной для этого стала нехватка топлива. Пребывание борта на промежуточном аэродроме продлилось более шести часов.