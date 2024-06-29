Москва, 29 июня, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Присутствие американских разведывательных беспилотников в Чёрном море является агрессией, Россия будет вынуждена ответить на провокацию. Об этом 29 июня заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Cpl. Mitchell Austin/U. S Marines/Global Look Press

«Ответ России на провокации США в Чёрном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан», — привёл его слова телеканал RT.

Депутат добавил, что, пока не снизится градус напряжённости, все используемые противником как прикрытие международные правила и законы отходят на второй план.

По мнению Шеремета, любое другое поведение России будет воспринято как слабость и только усилит давление в стратегически важных регионах.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Минобороны России заявило, что возросшая интенсивность полётов американских беспилотников свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, эти полёты существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации альянса с России, отметили в ведомстве.

В связи с этим министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США намерены продолжать патрулирование и полёты беспилотников над международными водами Чёрного моря. Она утверждала, что не видела заявления Минобороны России по поводу участившихся полётов американских стратегических беспилотников.