Москва, 29 июня, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС украинской армии, сообщил 29 июня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валентин Капустин/РИА Новости

Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия. Они также уничтожили пункт управления дивизиона ВСУ, радиолокатор подсвета и наведения и низковысотный обнаружитель.

«Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах», — сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также сообщил об уничтожении российскими военными в зоне спецоперации украинского многоцелевого истребителя МиГ-29, 119 дронов, пяти оперативно-тактических ракет ATACMS и десяти реактивных снарядов HIMARS американского производства.

Конашенков сообщил также об освобождении от украинской армии посёлка Шумы в ДНР подразделениями российской группировки войск «Центр». На этом направлении ВСУ за сутки потеряли 360 военных, две единицы бронетехники, несколько гаубиц.