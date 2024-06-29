Екатеринбург, 29 июня, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, прибывший из Тобольска в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге 29 июня, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Уральская транспортная прокуратура

«В результате выкатывания самолёта CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет», — процитировал «Интерфакс» пресс-службу.

Отмечается, что всех пассажиров рейса доставили в терминал, они получили багаж. В аэропорту временно вводили ограничения на приём самолётов, отправив на запасные площадки, вскоре воздушная гавань продолжила работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Тюмень, совершил незапланированную посадку в Челябинске. Причиной для этого стала нехватка топлива. Пребывание борта на промежуточном аэродроме продлилось более шести часов.

30 мая пассажирский самолёт рейса Санкт-Петербург — Сочи совершил аварийную посадку в аэропорту Минеральных Вод. По информации Telegram-канала «112», на воздушном судне выявили утечку топлива.