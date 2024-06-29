Севастополь, 29 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. В центре Севастополя полностью раздетый мужчина избил двух пожилых женщин, сообщили в управлении МВД по городу.

Кадр из видео

«Полиция Севастополя проводит проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум местным жительницам», — заявили в ведомстве.

По информации правоохранителей, 27 июня в районе «Воронцовского рынка» по проспекту Победы голый мужчина напал на двух пожилых женщин и начал избивать их ногами. На место прибыли сотрудники ППС и задержали 34-летнего агрессора, находившегося в неадекватном состоянии.

Мужчину передали медикам для проведения экспертизы. Потерпевшим женщинам также оказали медицинскую помощь.

Полицейские начали изучать записи с видеокамер и опрашивать свидетелей. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Москве загоравший в одних трусах на детской площадке мужчина избил девушку. На молодую мать с кулаками он набросился после того, как она сделала ему замечание о неподобающем внешнем виде. Как рассказала телеканалу сама потерпевшая, раньше этого мужчину она никогда не видела, но жители близлежащих домов сообщили, что и в прошлом году видели полуголого загоравшего мужчину.

В начале марта полностью раздетая женщина ходила по проезжей части в Екатеринбурге и мешала движению машин. Странную женщину горожане увидели утром в районе пересечения проспекта Космонавтов с улицей Индустрии. Сняв с себя всю одежду и бельё, женщина садилась на асфальт, ползала по нему на коленях, вставала и пыталась приблизиться к автомобилям. Прибывшие правоохранители передали её медикам.