Москва, 29 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В России планируют запустить сайт о судьбах участников Парада Победы 1945 года, рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

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«Мы не говорим о механическом соединении отдельных биографий и выставлении их в таком ракурсе в виртуальном поле — это присутствует, но здесь акцент другой <…> судьба каждого — это шаг к Победе», — заявила Малышева.

Руководитель центра исторической памяти добавила, что отдельные сегменты сайта могут стать материализованным предметом для выставок и просветительских мероприятий.

По её словам, сайт станет одним из форматов, в которых будет реализован проект «Парад Победы в лицах». Предложение реализовать проект прозвучало в Доме Российского исторического общества на круглом столе, посвященном 79-й годовщине парада.

Петербургский международный юридический форум проходил с 26 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В Министерстве обороны проинформировали, что торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах страны.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Более 170 мероприятий запланировали в 2024–2025 годах. В документе отмечается, что отдельное внимание уделят увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны.