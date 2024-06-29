Брюссель, 29 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Евросоюз распространил на Белоруссию ряд санкций, введённых против России, следует из заявления Совета ЕС.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

«Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики… Они направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России», — говорится в заявлении.

В частности, новые санкции запрещают импорт из Белоруссии в ЕС алмазов, золота, гелия, сырой нефти, угля, минеральных продуктов. Также запрещается транзит через территорию страны товаров и технологий двойного назначения.

Кроме того, в новом пакете ЕС распространил ограничения и на перевозку грузов зарегистрированным в Белоруссии автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

30 мая Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии. Речь шла, в частности, о повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки.

Россия не оставит без ответа очередные нелегитимные санкции Евросоюза, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что все прошлые ограничительные меры так и не смогли подорвать экономику страны.

В Кремле заявили, что у страны есть опыт минимизации последствий вводимых ограничений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона считает ограничения незаконными и выступает категорически против них. Он также напомнил, что это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьёт по интересам тех стран, которые эти санкции вводят.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным, несмотря на 16 тыс. разных санкций.