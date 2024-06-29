Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. У побережья полуострова Камчатка в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба регионального главка МЧС со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

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«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днём 29 июня в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине 58 километров, а эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на расстоянии 100 километров северо-западнее села Никольского в Алеутском муниципальном округе.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня у берегов Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0, эпицентр которого находился в 260 км к юго-востоку от региона Ика. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Объявлена угроза цунами высотой до трёх метров.

Около восточного побережья Японии 25 июня произошло землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр располагался на расстоянии 244 километров в юго-восточном направлении от города Кисарадзу, где проживают около 122 тыс. человек.

У берегов Камчатки 23 июня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его зарегистрировали в акватории Тихого океана на расстоянии 46 километров от Петропавловска-Камчатского.