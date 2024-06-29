Москва, 29 июня, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину во время его визита в Пхеньян, уже адаптируются в Москве. Об этом 29 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Собаки в Москве. Адаптируются», ― отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Во время визита лидеры двух стран обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в феврале 2024 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Кроме того, лидер КНДР подарил российскому президенту пару охотничьих собак национальной породы пхунсан. Её вывели в северном регионе КНДР Пхунсан от волков. За пределами КНДР этот вид практически не встречается.

Как уточнил Песков, Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. Подарок российский лидер принял с признательностью, добавил представитель Кремля.

Кинолог Евгений Цигельницкий рассказал, что собаки породы пхунсан являются национальным достоянием КНДР и довольно редки. По словам эксперта, встретить заводчиков этой породы в других странах практически невозможно, поскольку их не разрешено вывозить. Он добавил, что с этими собаками охотятся на крупного зверя. Считается, что такие собаки очень верны хозяину и агрессивны к тем, кто нарушает границы их жизненного пространства. Они довольно специфичны и требуют серьёзных тренировок.