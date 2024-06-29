Мадрид, 29 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), который ранее купил российского голкипера Матвея Сафонова. Футболист находится в сфере интересов парижского клуба. Об этом сообщило издание Defensa Central.

Panoramic/Global Look Press Андрей Лунин

«ПСЖ» следит за ситуацией вокруг Лунина, так как он может потерять место основного голкипера «Реала» после восстановления от травмы Тибо Куртуа. Подобное развитие событий заставляет голкипера задуматься о смене команды. При этом издание отметило, что испанский клуб не планирует препятствовать уходу украинца и готов выставить его на трансфер, если он не подпишет новый контракт.

В свою очередь «ПСЖ» продолжает укреплять вратарскую линию из-за нестабильной игры Джанлуиджи Доннаруммы и вероятного ухода Арнау Тенаса. Сам Лунин считает, что он мог бы стать заменой Доннарумме в этой команде, сообщил Realmadrid Exclusivo.

27 июня статистический сайт WhoScored признал Лунина худшим игроком Евро-2024. Вратарь получил оценку 3,8. Он сыграл в матче первого тура группового этапа против Румынии, в котором украинцы проиграли со счетом 0:3.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Лунин дебютировал за мадридский «Реал» в начале 2021 года. Голкипер вышел на поле в качестве основного вратаря в стартовом составе мадридского «Реала» на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Алькояно». Встреча началась 20 января в 23:00 по московскому времени на стадионе «Эль Кольяо». Это первый официальный матч в составе «сливочных» для 21-летнего украинца. Ранее его выпускали только в товарищеских встречах.

В начало июня «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов, что является рекордным показателем. Ему уступает итальянский «Милан», который выигрывал турнир семь раз. 1 июня клуб обыграл команду «Боруссия» из Дортмунда (ФРГ) в финале Лиги чемпионов. Игра, которая проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0.

В начале июня сообщалось, что официально стал игроком «Реала» французский нападающий Килиан Мбаппе, выступавший последние годы за «ПСЖ». Он подписал контракт до 2029 года.