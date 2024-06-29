Ика, Перу, 29 июня, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в Перу, сообщил 28 июня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Землетрясение произошло в 10:05 мск, его эпицентр находился в 260 км к юго-востоку от региона Ика. Очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в этот же день в 9:46 мск фиксировалось землетрясение магнитудой 4,2, а в 3:33 — магнитудой 4,0.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 7,0. Его зафиксировали в 08:36 мск, эпицентр находился в 54 км к юго-западу от города Каравели. Очаг залегал на глубине 42 км. Информации о разрушениях не поступало. Объявили угрозу цунами высотой до трёх метров.

23 июня землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 46 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 127 км.