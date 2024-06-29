Мерсин, Турция, 29 июня, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Гражданка России и турок, сержант Бырыш Гюльчичек, погибли в дорожной аварии рядом с АЭС «Аккую» в Турции. Пострадали 35 человек, сообщило 29 июня агентство IHA.

Li Zhenbei/Global Look Press

В ДТП в городе Мерсин попали два автобуса и легковой автомобиль. Перевозивший рабочих на стройплощадку «Аккую» автобус выехал на встречку — водитель потерял управление. Автобус столкнулся с легковушкой, в которой ехал Гюльчичек, а затем врезался ещё в один автобус. После этого автобус с рабочими упал на бок.

В одном из двух автобусов ехала 38-летняя россиянка по фамилии Исмаилова.

Пострадавших на скорой доставили в районную государственную больницу и частные больницы в уезде Силифке. Из-за ДТП дорогу перекрыли.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня на западе Стамбула произошла крупная дорожная авария с участием грузовика. Спровоцировал аварию водитель фуры: грузовик врезался в ехавший перед ним автомобиль. За этим произошли последующие столкновения машин, некоторые авто перевернулись. В результате ДТП пострадали пять человек.

В середине июня в Марий Эл в дорожной аварии с автобусом и иномаркой погибли три человека, ещё шестеро получили травмы. В Пермском крае в дорожной аварии с участием автобуса пострадали 12 человек, четверо из которых попали в больницу.