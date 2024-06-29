Новосибирск, 29 июня, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Доцент кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Евгений Турло рассказал, как в летний период защититься от назойливых насекомых. Его слова 28 июня привела пресс-служба НЭТИ.

IMAGO/H. Schmidbauer/Global Look Press

«Наши предки использовали простые и доступные средства: сажали герань и другие пахучие растения, которые отпугивали насекомых благодаря выделяемым веществам», — заявил учёный.

Он уточнил, что, к примеру, рябину из-за наличия в ней смертельных для мелких насекомых фитонцидов часто держали в домах для уничтожения мух и комаров, а в Сибири втирали в кожу и волосы для защиты от назойливых мошек.

Турло уточнил, что для этого также можно использовать различные эфирные масла: эвкалипта, чайного дерева, кедра, лаванды, а также экстракты апельсина и черного перца. Их стоит наносить на заранее увлажненную жирным кремом кожу, на участки тела с более плотной кожей, к примеру, руки и ноги, добавил химик.

При этом учёный уточнил, что синтетические репелленты от насекомых нужно использовать с осторожностью, так как в них высокая концентрация активных веществ, могущих быть опасными при прямом контакте с кожей. А потому их нужно наносить их только на одежду, а не непосредственно на кожу.

Кроме того, Турло рассказал, что некоторые растения также могут помочь от насекомых: лаванда, герань, мята отпугивают мух и комаров, эвкалипт — мошек, а розмарин и базилик — муравьёв и клопов. А для снятия воспаления после укусов можно использовать содовый раствор слабой концентрации, а также всем известный бальзам «Звёздочка», добавил учёный.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ходе изучения вирусного пейзажа в России выявили 47 новых вирусов у комаров и ещё 14 — у клещей. Она уточнила, что в стране продолжают работу над национальным каталогом патогенов.

По словам Поповой, сейчас уже оцифрована вся имевшаяся до нынешнего года информация и до конца 2024 года её должны пополнить коллекцию до 40 тыс. штаммов, что позволит превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур.