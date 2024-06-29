Тегеран, 29 июня, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами объявил предварительные результаты внеочередных президентских выборов, сообщило 29 июня IRNA.

Iranian State Tv/Global Look Press Саид Джалили

«Получено 19 069 713 голосов», — сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба.

Согласно предварительным результатам, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили и реформист Масуд Пезешкиан стали лидерами президентской гонки. За Пезешкиана проголосовали 8 302 577 человек, а за Джалили — 7 189 756 человек.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заручился поддержкой 2 676 512 голосов, а Мустафа Пурмохаммади набрал 158 314 голосов.

Как сообщало 29 июня ИА Регнум, Пезешкиан и Джалили вырвались в лидеры в рамках прошедшего в Иране первого тура внеочередных президентских выборов.

В Иране 28 июня открылись избирательные участки на внеочередных выборах президента. Право голоса на президентских выборах есть у почти 61,5 млн граждан Ирана.

Совет стражей конституции Ирана одобрил шесть политиков для участия в президентской гонке. Однако мэр Тегерана Алирез Закани 27 июня снял свою кандидатуру с выборов. Кроме того, в качестве одного из кандидатов собирался участвовать экс-глава государства Махмуд Ахмадинежад.

Внеочередные выборы президента в Иране объявили после гибели в авиакатастрофе лидера страны Эбрахима Раиси 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение вблизи границы с Азербайджаном. В авиакатастрофе погибли ещё восемь человек, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Похороны Раиси состоялись 23 мая в Мешхеде. Обязанности иранского президента временно исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер.