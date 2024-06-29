Москва, 29 июня, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Участникам десятого юбилейного сезона экстремального реалити-шоу «Последний герой» пришлось столкнуться с настоящими испытаниями и трудностями. Об этом сообщило издание «СтарХит».

Andrey Ivanov/Global Look Press

Съемки проходили на берегу Телецкого озера на Алтае. Участникам пришлось самостоятельно добывать огонь, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей. Они рассказали, что однажды на съемочную площадку пришёл настоящий медведь, испугав участников.

«Ночь с медведем — это было невероятно тяжело! Мы боялись, что он может нам навредить! Но природа, в конце концов, решила все сама», — рассказала участница «Последнего героя» и звезда предыдущего сезона «Пацанки» Кристина Захарова.

Как поделилась генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачёва, погодные условия на Алтае были сложными, снимать проект приходилось под проливным дождём и палящим солнцем.

«В самом начале проекта не все выдержали испытания тайгой — сбежала одна из участниц. А тем, кто остался, мы разрешили взять с собой тёплые вещи и высокие ботинки. Но… не каждый последовал нашему совету, о чем потом сильно пожалел», — рассказала Сумачёва.

На шоу, ведущей которого будет Ксения Бородина, команды «Медведей» и «Волков» будут соревноваться между собой за привилегии и избавляться от самых слабых путем тайного голосования.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня медведица напала на дачника в Охинском районе в Сахалинской области. Инцидент произошёл на окраине села Тунгор. Мужчина шёл на свой дачный участок и решил зайти в гараж. Путь к гаражу проходил по лесной дороге, где дачник встретил медведицу с медвежонком. Животное напало на мужчину, защищая потомство. Мужчину госпитализировали с различными травмами в местную больницу.

В июне в Калифорнии чёрный медведь барибал ворвался в дом к 71-летней жительнице города Даунивилл и загрыз её. После этого он несколько дней питался останками погибшей. Издание Los Angeles Times сообщило, что это первое подобное нападение хищника в штате.