Севастополь, 29 июня, 2024, 10:24 — ИА Регнум. В больницах Севастополя после нанесённого ВСУ 23 июня ракетного удара остаются 23 человека, трое из которых — дети, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе трое детей», — написал глава региона.

Он добавил, что 22 человека, в числе которых 12 детей, проходят лечение в Москве. Столичные врачи оценивают состояние троих пациентов как стабильно тяжёлое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, семь пациентов в состоянии легкой степени тяжести. Один ребёнок продолжает находиться в тяжёлом состоянии, добавил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 23 июня нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 человека получили ранения.

Минобороны заявило, что ответственность несут США, поставляющие ВСУ ATACMS. Полётные задания в эти ракеты вводят американские военные на основе собственных данных спутниковой разведки.

28 июня губернатор сообщил о работе по усилению ПВО города. По его словам, в частности, усовершенствуют не только средства противовоздушной обороны, но и систему оповещения о ракетной опасности. Также Развожаев отметил, что в Севастополе в рамках дополнительных мер безопасности возведут около 600 модульных укрытий, наподобие таких, какие устанавливают в Белгороде. Их установят в течение 40 дней.