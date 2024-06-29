Токио, 29 июня, 2024, 10:12 — ИА Регнум. В здании демонтируемого концертного зала в японской префектуре Ниигата прогремел взрыв. Об этом 29 июня сообщило агентство Kyodo.

Feng Wuyong/Global Look Press

Уточняется, что взрыв произошёл во время проведения сантехнических работ в одном из подвальных помещений.

По информации спасателей, в результате инцидента пострадали шесть человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают сотрудники полиции и спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июня на одном из промышленных предприятий в Глазго в Шотландии начался сильный пожар и прогремела серия взрывов. На тот момент полицейские оцепили дороги на подъезде к месту происшествия, куда прибывали пожарные расчёты.

Мощный взрыв прогремел 10 июня на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. На место происшествия прибыли бригады сотрудников противопожарных служб и вертолёт санитарной авиации.