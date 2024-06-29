Белгород, 29 июня, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил 29 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости

«В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра», — сообщил Гладков, уточнив что город атаковали два беспилотника-камикадзе.

Раненого госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, один БПЛА рухнул на козырёк социального объекта в Белгороде, осколками посекло крышу и фасад.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский, Чернянский районы. Также атаке подверглись Грайворон и Шебекино. Повреждения получил ряд объектов.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны утром 29 июня проинформировало об уничтожении за ночь шести дронов ВСУ над территорией четырёх регионов. Над Белгородской областью силы ПВО сбили один дрон.

Сутки назад Минобороны сообщало об очередной попытке ВСУ атаковать территорию России. Силы ПВО сбили два БПЛА самолётного типа в Белгородской области. В этот же день Гладков сообщил о повреждении линии газо− и электроснабжения в Грайвороне в результате атаки украинской армии.