Вашингтон, 29 июня, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, мультимиллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск после ранее состоявшихся теледебатов между президентом США Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом предположил, что страной вообще никто не управляет. Он написал об этом 28 июня в соцсети Х.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

«Может быть, никто», — написал предприниматель, комментируя публикацию экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, в которой тот написал: «Байден на самом деле не управляет страной, что вызывает неудобный вопрос: кто управляет?».

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Маск назвал состоявшиеся в США теледебаты подготовкой к замене Байдена в качестве кандидата на пост главы государства от Демпартии. Таким образом бизнесмен ответил на сообщение одного из пользователей соцсети Х, что комментаторы телеканала CNN своими действиями «вонзают ножи в спину» действующего главы Белого дома.

Телеканал CNN со ссылкой на источники 27 июня сообщил о начавшейся у демократов панике после выступления Байдена на дебатах с Трампом. Часть источников телеканала заявила о проблемах у Демпартии из-за этого, а часть подвела итог этой встречи в крайне резкой и нелицеприятной форме для действующего президента США.

Позднее газета Politico написала, что ряд демократов начал активно обсуждать замену действующего главы Белого дома после его провала на теледебатах с Трампом. При этом один из крупных спонсоров Демпартии призвал американского лидера после этого закончить президентскую кампанию.

Телеканал CNN 28 июня сообщил, что Байден намерен участвовать во втором раунде дебатов, несмотря на то, что окружение и опрошенные зрители сочли его выступление неудачным.