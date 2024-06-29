Севастополь, 29 июня, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Трое мирных жителей пострадали в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ, сообщил 29 июня губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

«Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя», — сообщил Развожаев.

Он уточнил, что люди госпитализированы с осколочными ранениями лёгкой степени тяжести.

Поступили несколько сообщений об упавших осколках ракеты. Один обнаружили на улице Новикова, на улице Выгонной осколки пробили крышу дома и потолок, выбили стёкла в частном доме. На улице Жукова от упавших осколков пострадало несколько домов.

Как сообщало ИА Регнум, Развожаев утром 29 июня проинформировал о воздушной тревоге, объявленной в Севастополе. Затем он сообщил о работе сил ПВО. По данным губернатора, над Чёрным морем и в районе Балаклавы сбили две воздушные цели.

Развожаев 28 июня сообщил, что 33 раненых, в том числе семеро детей, остаются в больницах Севастополя после ракетного удара, нанесённого ВСУ 23 июня. В больницах Москвы находятся 22 пострадавших.