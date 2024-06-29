Москва, 29 июня, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Американская компания Apple не разрешит пользователям iPhone из России загружать приложения из российского сетевого магазина приложений для мобильных устройств RuStore. Такое мнение 29 июня высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

(сс) Daniel Cañibano

«Я не думаю, что шансы на разрешение RuStore и другие альтернативные магазины в России высоки. Apple не работает на российском рынке. Apple фактически отсюда ушли, поэтому шансов на то, что они что-то разрешат, практически не существует», — привела его слова «Газета.Ru».

Эксперт уточнил, что разработчикам RuStore для запуска магазина необходимо будет внести депозит в размере 1 млн евро, что является условием для создателей магазинов в Евросоюзе, однако из-за того, что Apple в России не работает, российская компания не сможет внести эту сумму.

«Деньги невозможно внести физически. Да, VK (разработчик RuStore. — Прим. ред.) могут внести их в Европе, но тогда юридически это европейский альтернативный магазин. Пожалуйста, он будет работать в Европе. Как он будет функционировать в России, не очень понятно», — отметил Муртазин.

По словам аналитика, из-за этого продажи гаджетов Apple в России могут прекратить с 1 сентября 2025 года, однако, как считает эксперт, это не обернётся негативными последствиями, так как вместо американской продукции будут продавать китайские флагманские устройства. Муртазин добавил, что такие гаджеты пользуются спросом и способны принести продавцам высокую прибыль, что будет выгодно и клиентам, и ретейлерам.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в Государственную думу внесли законопроект, запрещающий продажу гаджетов без установки RuStore. В случае принятия этого документа в России запретят продавать смартфоны без возможности устанавливать и обновлять российские приложения.

В апреле в магазине приложений App Store обнаружили фейковое приложение «Сбербанка» под названием «Сбер: Онлайн Банк». В «Сбере» уточнили, что при установке этого приложения произойдёт потеря личных данных.

Как отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев, фейковыми банковскими приложениями активно пользуются мошенники. Он уточнил, что они используют их для кражи денег со счетов и для дистанционного управления смартфонами.