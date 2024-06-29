Севастополь, 29 июня, 2024, 09:34 — ИА Регнум. В небе над Чёрным морем и в районе Балаклавы 29 июня уничтожены две воздушные цели, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

MOD Russia/Global Look Press

«Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что осколки сбитых целей упали в Балаклавском районе и в прибрежной зоне. В районе Ялтинского кольца вспыхнула трава. В Балаклаве осколки повредили кровлю частного дома.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны. Глава региона напомнил, что необходимо оставаться в укрытиях. Он сообщил также, что все службы приведены в состояние боевой готовности и что военные работают над уничтожением воздушных целей ВСУ.

После атаки ВСУ ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями на Крым 23 июня, в результате которой погибли четыре человека, в том числе двое детей, и пострадали 153 мирных жителя, в Севастополе приняли ряд мер по повышению безопасности.

Развожаев 28 июня сообщил, что в Севастополе будут усовершенствованы средства ПВО и система оповещения о ракетной опасности. В городе возведут около 600 модульных укрытий.