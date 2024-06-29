Москва, 29 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Правительство России планирует до конца июля продлить разрешение на экспорт бензина. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые с ходом консультаций в правительстве, сообщили «Ведомости».

Petrov Sergey/Global Look Press

Об этом также сообщили источники агентства Reuters. По словам одного из собеседников издания, запрет на экспорт сохранится для компаний, которые занимаются перепродажей бензина и дизельного топлива. Минэнерго России не предоставило агентству оперативный комментарий по этой теме.

Как передавало ИА Регнум, временный запрет на экспорт бензина на период с 1 марта по 31 августа правительство ввело 29 февраля. Автором инициативы ввести временный запрет на экспорт бензина стал вице-премьер Александр Новак. Он рекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне начала сезона повышенного спроса на топливо.

Запрет не распространялся на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства — члены Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Одновременно правительство увеличило минимальный объём продажи дизеля на бирже с существующих 12,5 до 16%, чтобы повысить гарантированный объём предложения топлива на биржевых торгах, а также увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

В мае правительство временно сняло запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. При этом ограничения на период с начала июля до конца августа сохранили. Такое решение приняли с учётом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива. Ещё одна цель — не допустить снижения объёмов переработки из-за затоваривания автомобильным бензином.