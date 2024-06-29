Севастополь, 29 июня, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В Севастополе утром 29 июня работает система противовоздушной обороны, все службы приведены в состояние боевой готовности, написал губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«В Севастополе работает ПВО», — сообщил Развожаев.

Глава региона призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Важно не находиться на открытом пространстве, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, напомнил губернатор, отметив, что главную опасность представляют осколки.

«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал Развожаев.

Ранее глава Севастополя сообщил о режиме воздушной тревоги, объявленной в городе.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Севастополе погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей, и ещё 153 человека получили ранения в результате атаки ВСУ ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты силы ПВО перехватили, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе.

Сотрудники МЧС обследовали дно Чёрного моря возле пляжей, на которых в результате ракетного удара погибли люди, и нашли четыре кассетных суббоеприпаса. Пиротехники уничтожили их.