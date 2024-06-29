Красногорск, 29 июня, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске восстанавливать не будут. Об этом 29 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Концертного зала там больше не будет», — сказал он, отвечая на вопрос о планах относительно будущего использования территории, где ранее располагался концертный комплекс.

Как сообщало ИА Регнум, теракт боевики совершили вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 144 человека, включая шестерых детей, пострадал 551 человек. Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек.

Исполнителей теракта 23 марта задержали в Брянской области. Все они направлялись в сторону границы с Украиной. Связь террористов с украинскими националистами удалось доказать. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Исполнителям теракта поступали с Украины значительные суммы денежных средств, добавил он.

Следственный комитет возбудил дела о теракте и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По делу о теракте задержали 20 человек. Басманный суд Москвы арестовал 18 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». 24 июня Мосгорсуд оставил в СИЗО предполагаемого исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» Музаммадсобира Файзова (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обжаловавшего продление ареста.

В конце марта сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова — президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов заявил, что окончательного решения по восстановлению концертного зала нет. Владельцы будут ориентироваться на мнение губернатора Московской области, общества, возможно, на мнение президента России. Он отметил, что речь может идти о строительстве нового зала с мемориалом или только мемориала, а также о переносе зала в другое место.

7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Красногорске на месте торгового центра «Крокус Сити Холл» могут построить памятный сквер. Он добавил, что обсуждения на эту тему уже ведут. Воробьёв напомнил, что территория «Крокуса» принадлежит частному владельцу, поэтому необходимо соблюдать определённую деликатность.