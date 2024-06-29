Ла-Пас, 29 июня, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Суд в Боливии назначил мятежным генералам, задержанным в ходе попытки военного переворота, шесть месяцев предварительного тюремного заключения. Об этом 28 июня сообщил боливийский телеканал Bolivia TV.

ИА Регнум Попытка переворота в Боливии

«Хуан Хосе Суньига, Хуан Арнес и Эдисон Ирахола, находящиеся под следствием по обвинению в терроризме и вооружённом восстании против безопасности и суверенитета государства, приговорены к шести месяцам превентивного заключения», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что полгода следствия обвиняемые проведут в тюрьме Чончокоро в Ла-Пасе.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня группа военнослужащих попыталась взять штурмом Дворец правительства Боливии и заняла территорию резиденции президента страны Луиса Арсе. Президент Боливии назвал произошедшее попыткой государственного переворота и призвал сограждан поддержать власти и не позволить мятежникам осуществить задуманное.

27 июня сотрудники правоохранительных органов задержали экс-командующего сухопутными войсками генерала Хуана Хосе Суньигу, возглавившего попытку госпереворота. Генпрокуратура страны предъявила ему обвинения в терроризме и вооружённом бунте. В тот же день министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо заявил, что по делу о попытке захвата власти в соответствии с распоряжением генпрокуратуры задержали 17 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя с ситуацию в латиноамериканской республике, назвал происходящее её суверенным делом. Он пожелал скорейшего восстановления спокойствия в Боливии. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, заявили, что Москва решительно осуждает попытку государственного переворота в Боливии и выражает полную поддержку правительству Арсе.