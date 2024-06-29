Новый, 857-й день специальной военной операции ознаменован известием о гибели пятерых человек в результате вражеской атаки беспилотника на жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, скончались трое взрослых и двое маленьких детей. Также известно, что ещё два члена семьи в тяжёлом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Целенаправленные атаки коптера на жилые дома, гражданские машины с четким пониманием цели — это чистое, стопроцентное убийство, подчеркнула в Telegram-канале главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

«Пройдет время, и именно за эти атаки коптеров Зеленского будут судить. Это — преступление, которое ни на что не спишешь, ничем не оправдаешь», — подчеркнула она.

Соболезнования жителям Курской области передал глава Воронежской области Александр Гусев.

Непосредственно в зоне проведения СВО военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки поразили формирования пяти бригад Вооруженных сил Украины. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, всего в течение суток огневое поражение нанесено 400 выявленным целям противника, в том числе 11 опорным пунктам, более чем 80 позициям полевой артиллерии.

Продолжают наносить точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ артиллерийские подразделения группировки войск «Север».

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А военнослужащие ремонтного батальона 58-й армии группировки войск «Днепр» совместно с региональным центром метрологии смогли не только восстановить трофейный запутавшийся в дереве вражеский дрон «Баба-яга», но и модернизировать его.

В частности, мастера ремонтного батальона напечатали детали на 3D-принтерах и повысили грузоподъёмность, сообщили 29 июня в Минобороны России. Теперь тяжелый промышленный коптер послужит русской армии на ореховском направлении в Запорожской области. Его передадут операторам беспилотных летательных аппаратов 58-й армии группировки «Днепр».

Подробности — в трансляции ИА Регнум.