Берлин, 29 июня, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Немецким журналистам, находящимся на территории Российской Федерации, следует обдумать своё нахождение в стране, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер в ходе брифинга 28 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

В рамках пресс-конференции ему задали вопрос о том, как ведомство реагирует на зеркальные меры Москвы в ответ на блокировку российских СМИ на Западе.

«Каждому из них следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд», — указал Фишер.

Представитель дипведомства добавил, что МИД Германии также настоятельно рекомендует немецким гражданам воздерживаться от поездок в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Совет Европейского союза заявил о запрете вещания четырёх российских средств массовой информации. Запрет коснулся «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и «Голоса Европы». При этом ограничения не лишили упомянутые СМИ возможности брать интервью и проводить опросы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценивает это решение как продолжение зачистки информационного пространства на Западе от любых альтернативных точек зрения.

26 июня Россия в качестве зеркального ответа на введённые Советом ЕС санкции ввела ограничения доступа со своей территории для ресурсов средств массовой информации Европейского союза. Как уточнили в Министерстве иностранных дел РФ, ограничения коснулись 81 СМИ. В список вошли медиакомпании Германии, Польши, Франции, Швеции, Бельгии, Дании, Испании, Италии и других стран.