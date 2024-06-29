Вашингтон, 29 июня, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Выступление президента США Джо Байдена на первых предвыборных дебатах с его предшественником Дональдом Трампом вызвало обеспокоенность среди зарубежных дипломатов. Об этом 28 июня сообщил телеканал CNN.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

«Мрачное выступление президента Джо Байдена… вызвало резонанс во всём мире, иностранные дипломаты оказались шокированы и выражали озабоченность, задавая вопросы о последствиях предстоящих выборов в США», — говорится в материале.

По информации одного из источников CNN, среди иностранных дипломатов, в том числе из Европы, Азии и Ближнего Востока, преобладает мнение о том, что выступление Байдена на дебатах крайне отрицательно скажется на его предвыборной кампании и шансах на переизбрание.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в городе Атланта (штат Джорджия) состоялись первые предвыборные дебаты Джо Байдена и его соперника по президентской гонке, предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. После завершения дебатов в предвыборном штабе Трампа объявили о победе экс-президента и отметили, что республиканец подошёл к дебатам более подготовленным, чем его оппонент, увереннее отвечал на вопросы ведущих и обращался к собственной предвыборной повестке.

По данным CNN, после выступления Джо Байдена в Демократической партии началась «агрессивная паника». Отмечалось, что некоторые источники телеканала оценили состоявшиеся дебаты в крайне резкой и нелицеприятной форме.

Позднее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку. По его словам, в стране сложилась тревожная ситуация, поскольку все видят слабость президента. Представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер, в свою очередь, заявил, что президент не намерен выходить из предвыборной гонки.