Дипломаты выразили обеспокоенность из-за выступления Байдена на дебатах
CNN: дипломаты выразили обеспокоенность после выступления Байдена на дебатах
Вашингтон, 29 июня, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Выступление президента США Джо Байдена на первых предвыборных дебатах с его предшественником Дональдом Трампом вызвало обеспокоенность среди зарубежных дипломатов. Об этом 28 июня сообщил телеканал CNN.
«Мрачное выступление президента Джо Байдена… вызвало резонанс во всём мире, иностранные дипломаты оказались шокированы и выражали озабоченность, задавая вопросы о последствиях предстоящих выборов в США», — говорится в материале.
По информации одного из источников CNN, среди иностранных дипломатов, в том числе из Европы, Азии и Ближнего Востока, преобладает мнение о том, что выступление Байдена на дебатах крайне отрицательно скажется на его предвыборной кампании и шансах на переизбрание.
Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в городе Атланта (штат Джорджия) состоялись первые предвыборные дебаты Джо Байдена и его соперника по президентской гонке, предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. После завершения дебатов в предвыборном штабе Трампа объявили о победе экс-президента и отметили, что республиканец подошёл к дебатам более подготовленным, чем его оппонент, увереннее отвечал на вопросы ведущих и обращался к собственной предвыборной повестке.
По данным CNN, после выступления Джо Байдена в Демократической партии началась «агрессивная паника». Отмечалось, что некоторые источники телеканала оценили состоявшиеся дебаты в крайне резкой и нелицеприятной форме.
Позднее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку. По его словам, в стране сложилась тревожная ситуация, поскольку все видят слабость президента. Представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер, в свою очередь, заявил, что президент не намерен выходить из предвыборной гонки.