Сана, 29 июня, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Йеменские хуситы атаковали четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях. Об этом 28 июня сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Хуситы в пятницу взяли на себя ответственность за нападение на судно под флагом Либерии в Красном море… а также на три других судна, в том числе на два — в Средиземном море», — говорится в сообщении.

Как заявил военный представителя движения «Ансар Алла» Яхья Сариа, хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по нефтяному танкеру Delonix. В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщили, что упомянутое судно, находившееся в 150 морских милях к северо-западу от йеменского порта Ходейда, в результате атаки повреждений не получило.

Также хуситы атаковали судно Ioannis в Красном море и нефтяной танкер Waler и судно Johannes Maersk в Средиземном море. О последствиях ударов не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Яхья Сариа заявил, что хуситы впервые атаковали гиперзвуковой ракетой израильское судно MSC SARAH V в Аравийском море. На следующий день хуситы нанесли удары по израильскому городу Хайфа и по судну Seajoy в Красном море с применением дронов, ракет и беспилотного катера.