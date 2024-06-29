Москва, 29 июня, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Версия ракеты увеличенной дальности для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» может появиться в России в качестве ответа на размещение Соединёнными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности (РСМД) у российских границ, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Во-первых, есть возможность нарастить тактико-технические характеристики комплекса «Искандер-М» в части, касающейся его аэробаллистической и крылатой ракеты, таким образом, чтобы сделать дальность пуска значительно больше, чем существующая», — приводит слова эксперта Lenta.ru.

Он отметил, что наибольшую сложность в создании комплексов средней дальности составляет обеспечение мобильности таких комплексов с целью возможного рассредоточения в районах боевого дежурства.

«При размещении, например, указанных комплексов на востоке России мы можем держать под прицелом ряд объектов военного назначения США на Аляске», — указал Коротченко.

По словам главреда, также в случае необходимости станет возможным нанесение поражения американским военным базам в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, поддерживающих агрессивную политику в отношении России.

Он напомнил, что подобные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе размещают Соединённые Штаты, декларирующие, что такие меры нужны якобы только для сдерживания Китая и КНДР, хотя в зону поражения также попадают объекты на Дальнем Востоке России.

«Не мы нарушали режим договора РСМД, не мы первыми начинаем производство и развёртывание указанных типов ракет, мы лишь обеспечиваем свою безопасность», — заключил Коротченко.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос о дальнейших действиях РФ на фоне одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Глава государства подчеркнул необходимость производства ударных систем и их последующего размещения с целью обеспечения безопасности России.