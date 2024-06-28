Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Главный символ праздника выпускников «Алые паруса», бриг «Россия», вошёл в акваторию Невы. Об этом сообщил 28 июня Пятый канал.

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Проход корабля является кульминацией праздничных мероприятий. В этом году судно пройдёт от Летнего сада и пересечёт створы Троицкого и Дворцового мостов, а после развернётся.

Паруса брига подсвечивают 42 специальных прибора. Еще 48 таких элементов находятся вдоль бортов судна. По традиции выпускники, встречая корабль с алыми парусами, загадывают желание.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл праздничный концерт «Алые паруса» на Дворцовой площади города. Он обратился к собравшимся и пожелал им успехов в будущем.

Ведущими концерта стали Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. На празднике должно выступить большое число популярных исполнителей. Среди них АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина и певец Мот, который будет хедлайнером концерта.

На «Алые паруса» прибыли выпускники из 38 российских регионов, в том числе из Новороссии и Донбасса. Также на концерт пригласили представителей 16 зарубежных стран. Некоторые гости поделились своими эмоциями от события и рассказали, чем планируют заниматься в будущем.