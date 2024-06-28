Вашингтон, 28 июня, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены продолжать патрулирование и полёты беспилотных летательных аппаратов над международными водами Чёрного моря, заявила 28 июня заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

(сс) United States Air Force

«Мы продолжим патрулировать, осуществлять морские проходы и действовать в международных воздушных пространствах и международных водах, где это позволено законом», — указала она в ходе брифинга.

Сингх отметила, что не видела заявления Министерства обороны России по поводу участившихся полётов американских стратегических беспилотников над Чёрным морем.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня в Минобороны РФ заявили, что возросшая интенсивность полётов БПЛА свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, полёты американских беспилотников существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации альянса с РФ.

В связи с этим министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооружённых сил России принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.