Вашингтон, 28 июня, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Есть сомнения, что президент США Джо Байден в реальности руководит страной, заявил независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди — младший, комментируя на телеканале Fox News участие американского лидера в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Кажется, что Байден не является человеком, который действительно принимает решения в Белом доме. Я думаю, нашей администрацией управляют совершенно неизвестные нам люди, и это пугает», — сказал Кеннеди.

Он назвал дебаты «печальной историей для демократии». По его мнению, оба участника этой встречи не ответили на действительно важные вопросы. Сам Кеннеди не смог принять участия в дебатах, так как не выполнил условия. Он отвечал на задаваемые Байдену и Трампу вопросы на своей странице в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, предвыборные дебаты между Байденом и Трампом прошли 28 июня. Они не пожали друг другу руки перед началом. Так же было на их дебатах в 2020 году, но тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.

Байден в ходе встречи назвал Трампа неудачником. Трамп назвал оппонента преступником и «маньчжурским кандидатом».

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с ИА Регнум заявил, что после дебатов доноры Демократической партии начали требовать, чтобы Байден отказался от участия в предвыборной гонке, так как он неубедительно выступил в дискуссии с Трампом. По информации эксперта, в демократических кругах началась некоторая паника.