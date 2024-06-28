Ереван, 28 июня, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Армения приняла приглашение саммита НАТО, который пройдёт в июле в Вашингтоне, заявила 28 июня журналистам пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнёрского формата саммита НАТО в Вашингтоне и подтвердила своё участие», — процитировал её RT.

Саммит Североатлантического альянса назначили на 9–11 июля. Кроме 32 стран — участниц блока на мероприятие пригласили представителей ряда других государств.

Как сообщало ИА Регнум, спикер парламента республики Ален Симонян 27 июня заявил, что в республике обсуждают возможность провести референдум о вступлении в Евросоюз. По его мнению, плебисцит по этому вопросу проведут в ближайшем будущем, большинство проголосует за курс евроинтеграции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня заявил, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда посчитает это нужным. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на это заявил, что выход Армении из ОДКБ никак не отразится на безопасности организации, но скажется на обороноспособности самой республики. Депутат подчеркнул, что армянские власти руководствуются не интересами своего народа.