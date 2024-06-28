Москва, 28 июня, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Россия примет контрмеры в связи планами Японии провести военные учения вблизи российских границ, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном 28 июня на сайте внешнеполитического ведомства.

Z. A. Landers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с планами японских властей по проведению в период с 19 по 25 июля серии совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо», — говорится в сообщении.

Министерство указало японской стороне, что такая провокационная военная активность с участием стран, входящих в НАТО, категорически не допустима. Россия расценивает учения как потенциальную угрозу безопасности. МИД также назвал безответственной политику правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды, так как она ведёт к эскалации напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Северо-Восточной Азии.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня МИД России сообщил, что директор третьего департамента Азии Людмила Воробьёва на встрече с директором департамента Европы японского МИД указала на то, что принятый Токио новый пакет антироссийских санкций стал очередным шагом к полному разрушению отношений между странами. Российский дипломат назвала враждебной политику Кисиды, отметив, что его действия довели двусторонние связи до беспрецедентно низкого уровня.

Президент Владимир Путин 6 июня заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога с Японией после смены Токио позиции по Украине. Он подчеркнул, что российская сторона ничего не делала для того, чтобы усложнить двухсторонние контакты. Глава государства также назвал ангажированной позицию Японии по украинскому кризису.