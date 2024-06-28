Москва, 28 июня, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2024 и назвал его торжественным и трогательным событием. Обращение главы государства 28 июня опубликовали на сайте Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС

«Отзвенел последний звонок, закончились экзамены, и вы прощаетесь со школьной порой, вступаете в самостоятельную жизнь, находитесь на пороге принятия важных, ответственных решений», — отметил президент.

Путин пожелал выпускникам осуществления всех планов, реализации талантов и успехов в профессии. Также он пожелал вчерашним школьникам принести пользу Отечеству и своей малой родине. Глава государства заявил, что юношеский задор, целеустремлённость и энергия молодёжи очень нужны России.

Выпускники будут с теплом вспоминать школу, товарищей и учителей даже через много лет, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 июня Путин в видеообращении поздравил российских выпускников с окончанием школы. Он отметил, что в их жизни начинается новый этап, им нужно будет принимать самостоятельные решения. Президент также напомнил о педагогах и их переживаниях за судьбу учеников.

Всероссийский выпускной «Алые паруса» традиционно проходит в Санкт-Петербурге. В этом году его проведут на многоуровневой сцене высотой 23 м. Для зрителей создали возможность наблюдать концерт с мультимедийных экранов площадью почти 1 тыс. кв. м.