Лозанна, Швейцария, 28 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет допустил ещё восьмерых российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024, следует из обновлённого 28 июня списка допущенных на Олимпийские игры в Париже участников.

Алексей Даничев/РИА Новости Анна Калинская

«МОК опубликовал обновленный список индивидуальных нейтральных спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — следует из пресс-релиза.

Допуск получили теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, дзюдоисты Алексей Коровашков и Захар Петров.

Также МОК допустил к участию в Олимпиаде дзюдоистов Валерия Ендовицкого, Элис Старцеву, Дали Лилуашвили и Махмадбека Махмадбекова.

Согласно заявлению МОК, участие в Олимпийских играх в Париже осуществляется при условии принятия спортсменом индивидуального приглашения и подписания условий участия, применимых ко всем участникам.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что МОК проверяет российских теннисистов Павла Котова, Аслана Карацева, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер. Ранее он заявил, что российские теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не будут выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. 27 июня МОК допустил теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву к участию в Олимпийских играх.

Российский велогонщик Александр Власов, которого МОК допустили до Олимпиады в Париже, отказался от приглашения выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он был в числе первых 14 россиян, которых МОК допустил к Играм в Париже.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.