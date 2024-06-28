Москва, 28 июня, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Новым главным редактором газеты «Коммерсантъ» с 1 июля станет заместитель генерального директора издательского дома Михаил Лукин. Такое решение принял совет директоров издания.

Донат Сорокин/ТАСС

«Совет директоров издательского дома «Коммерсантъ» сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты и шеф-редактором издательского дома с 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

Занимавший с 2018 года пост главного редактора Владимир Желонкин сохраняет должность генерального директора издательского дома.

Согласно данным из открытых источников, Лукин в 1992 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Работал в новостных агентствах PostFactum и NewsBox. С 1995 года по октябрь 1997 года работал руководителем редакции информации Национальной службы новостей.

В 2013 году, после 15 лет работы в издательском доме «Коммерсантъ», перешёл на должность замглавного редактора ИТАР-ТАСС. В 2023 году вернулся в ИД «Коммерсантъ» на пост замгендиректора издательского дома.