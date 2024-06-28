Москва, 28 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Ситуацию с детскими садами в России почти решили, но необходимо и дальше заниматься этим вопросом, заявил 28 июня президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В целом по стране мы решили почти все вопросы с детскими садами. Но почти. Не во всех регионах. Надо дальше двигаться по этому пути», — прокомментировал он ситуацию.

Путин также отметил, что необходимо решать и другие вопросы социальной поддержки. В частности, идёт работа, чтобы молодые семьи могли иметь жильё, для них продлили действие льготной ипотеки. Также в правительстве думают над тем, как помочь женщинам после родов, пока требуется уход за грудным ребёнком, восстановить компетенции и вернуться в профессию.

Путин не однократно поднимал проблему с очередями в детские сады. В январе 2023 года он потребовал решить её не позднее конца 2024 года.

1 июня глава государства назвал поддержку семей с детьми безусловным приоритетом для российского руководства. Он отметил, что государство развивает необходимые для этого программы и меры поддержки.