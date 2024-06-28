Москва, 28 июня, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Уровень жизни во всех новых регионах России должен соответствовать общероссийскому, заявил 28 июня президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк

«Луганская Народная Республика так же, как и другие наши новые, но на самом деле исторические территории России, они неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле и по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России», — сказал он в беседе с представителем ЛНР.

Путин отметил, что задача эта нелёгкая, но исполнимая, для этого создали необходимые программы, выделили ресурсы. Он также назвал руководителей ЛНР сильными людьми, способными достигнуть всех необходимых целей.

Президент также указал на то, что развитие регионов началось, несмотря на проблемы с безопасностью. Предприятия уже отчисляют налоги, восстановление идёт быстрыми темпами, подчеркнул Путин.

«Я без всяких шуток и без всякой иронии говорю: «Я всегда в вашем распоряжении. И в вашем, и руководителей республики. Формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется, если этого недостаточно, будем вам помогать», — добавил глава государства.

Он также пожелал руководству ЛНР успехов, отметив, что в регионе огромное поле для деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в марте призвал наладить полноценную жизнь в новых российских регионах, в том числе через работу сельскохозяйственного сектора. Глава государства отметил, что аграрная продукция там окупаемая и гарантированная, учитывая климат и трудолюбие мирных жителей.

В январе российский лидер заявил, что в развитии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей нет мелочей. Он подчеркнул, что социальное развитие в этих регионах фактически является их возрождением.