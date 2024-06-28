Москва, 28 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Рост ВВП в первом полугодии 2024 года ожидается на уровне около 5%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Вячеслав Прокофьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС

«По прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года — свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%», — заявил российский лидер, отметив, что это в том числе удалось достичь благодаря предпринимательскому сообществу.

Глава государства добавил, что российская экономика развивается несмотря на санкции. Президент отметил, что российские предприниматели перехватили и даже развили брошенные Западом предприятия в расчёте на развал экономики страны.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 20 июня заявил, что рост ВВП России за первые четыре месяца 2024 года составил 5,1% при рекордно низкой безработице. Он добавил, что в текущем году российская экономика развивается в положительной динамике.

Путин 14 июня заявлял, что успехи российской экономики не означают, что можно сбавить темпы, наоборот, необходимо их сохранять. Глава государства 7 июня заявил, что доходы россиян должны расти темпами выше, чем ВВП. Российский лидер поручил обеспечить в 2024–2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

По данным Министерства экономического развития, годовой ВВП страны в апреле вырос на 4,4% после роста на 4,2% в марте.